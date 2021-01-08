شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 4.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 261.5 مليون جنيه، تلاه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 20.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 197.6 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 293.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 194.9 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 103 مليون ورقة وبقيمة تداول 179 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 15.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 151.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 41.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 145.8 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 9.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 136.1 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 11.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 135.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 87 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 129.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "جي بي اوتو" بحجم تداول بلغ 36.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 127.9 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.