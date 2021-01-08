شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-1-2021 فى السوق المحلى وذلك فى ظل زيادة المعروض بالسوق المحلى واستقرار حركة البناء.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن أسعار حديد التسليح في السوق المصري شهدت ارتفاعا في سعر الطن، حيث سجل في المصانع المصرية أسعارا تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع الأسعار من المصانع المصرية يأتي في ظل ارتفاع خام البيلت عالميا، مشيرًا إلى أن إعلان الحكومة اشتراطات البناء الجديدة لم يؤثر على الأسعار، وذلك لأنها لم يتم تنفيذها حتى الآن في المحافظات.