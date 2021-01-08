شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة بمنطقة اليورو ينخفض بشكل مفاجئ فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض معدل البطالة بمنطقة اليورو على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر ، بيد أن ارتفاع للشباب وعودة قيود فيروس كورونا ربما تعنيان أن التحسن قصير الأمد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الجمعة، إن معدل البطالة انخفض إلى 8.3 % في نوفمبر من 8.4 % في أكتوبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 8.5 %، وفي نوفمبر 2019، بلغ المعدل 7.4 %.

ومقارنة مع أكتوبر، انخفض عدد العاطلين عن العمل 172 ألفا في منطقة اليورو على الرغم من أنه مرتفع 1.425 مليون مقارنة مع مستواه قبل عام.

وعلى النقيض من التحسن للسكان العاملين ككل، زاد معدل البطالة للشبان الأقل من 25 عاما إلى 18.4 %في نوفمبر من 18.0 %في أكتوبر.