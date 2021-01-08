شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليقترب من حاجز 0.7800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7905 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستويات 0.7740 و0.7715.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7715 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد