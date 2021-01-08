شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالارتفاع ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 51.70، ونتوقع استمرار الاتجاه الصاعد لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 54.62 الذي يمثّل هدفنا التالي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 49.40 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد