شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويتجه نحو زيارة محتملة للدعم المحوري 25.50، ليكون الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 26.90 سيعيد السعر إلى القناة الصاعدة ومن ثم التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 28.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم