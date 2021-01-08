شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً قوياً لمستوى 1900.00 ويجري اختباراً لأرضية الدعم التي تشكّلت عند المقاومة المخترقة سابقاً عند 1890.00، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن كسر الدعم 1890.00 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1838.10 كهدف سلبي تالي، بينما اختراق المقاومة 1900.00 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1970.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي