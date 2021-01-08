شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية الآن ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي مستوى 1.3640 وتسهيل مهمة الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 1.3775.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 1.3550.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3500 والمقاومة 1.3650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد