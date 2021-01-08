شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج العالمية: البنك الأهلى الأول فى مصر فى القروض المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة وانجازات محليا ودوليا، هذا ما تؤكده نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال عام 2020 والتي أظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة وذلك بعد رصد حصاد أداء البنك طوال العام.

كما تظهر النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول على مستوي قارة افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور مرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة وعلى المركز الثاني كوكيل للتمويل في قارة افريقيا وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بعد العديد من بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الاهلي المصري إدارة خمسة وثلاثون صفقة تمويلية خلال العام بقيمة إجمالية تخطت 315 مليار جنيه.

ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري علي ان استمرار البنك في تحقيق هذا النجاح والحفاظ على تلك المكانة الدولية يأتي انعكاسا لحرص البنك على دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين، وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والعالم خلال الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا، مؤكدا على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.

ومن ناحية أخري، أكد عكاشه علي استراتيجية البنك المتنامية في تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية حيث يهتم بوضع وتطوير الخطط التدريبية للعاملين علي أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة التي تواكب التطور المتلاحق في العالم بما يؤهل البنك للاحتفاظ بمعدلات الثقة والمصداقية التي تؤهله لعقد الشراكات والصفقات مع البنوك المحلية والعالمية بحرفية ونجاح، ومشيرا الى أن البنك الأهلي المصري دائما ما يلعب دوراً رائداً في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاعات النقل والصناعة والزراعة و البترول و البتروكيماويات والمقاولات مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة في مختلف الانشطة الداعمة لتلك القطاعات ومن ثم زيادة موارد الدولة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصري عن اعتزاز البنك باستمراره في الحفاظ على تلك المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا بالرغم من التحديات الصعبة في الفترة الحالية، مشيرا الى ان هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالا لخططه التي تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية والشراكات الممتدة التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

كما صرح شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا التفاهم وقوة العلاقة والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي.

واضاف أحمد السرسي رئيس القروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري ان البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة، ومؤكدا على كفاءة الكوادر المختصة بهذا القطاع في البنك التي أهلته للحفاظ على تلك المكانة المتميزة.