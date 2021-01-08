شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. السجق 110-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 8-1-2021 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وجاءت كالتالى:
اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو
السجق 110-140 جنيها للكيلو
الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو
البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو
اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو
البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو
الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو
اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو
اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو