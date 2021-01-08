الاقتصاد

قائمة بأسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. السجق 110-140 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 8-1-2021 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وجاءت كالتالى: 

 

اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو 

السجق 110-140 جنيها للكيلو 

الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو

البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو 

اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو   

البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو 

الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو 

اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو 

 اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو 

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