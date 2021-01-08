شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. السجق 110-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 8-1-2021 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وجاءت كالتالى: اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو السجق 110-140 جنيها للكيلو الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو