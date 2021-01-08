شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 54.51 لبرنت 50.97 للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت أسعار النفط اليوم، 54.51 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 13 سنتا أو ما يوازي 0.2 % وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.97 دولار مرتفعا بمقدار 14 سنتا أو ما يوازي 0.3 % .

تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق وفقا لرويترز، حيث يمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو 5% في الأسبوع الحالي.

ووافقت السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، أول أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+ وجاءت الموافقة علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.