شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يقبلون على أسواق النقد والذهب مع انحسار حيوية الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلا.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن صناديق النقد شهدت تدفق 29.1 مليار دولار وإن الذهب جذب 1.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر دخول للتدفقات منذ أغسطس في أسبوع ينتهي يوم الأربعاء.

وقال بنك أوف أمريكا إن "اتجاهات تدفق المكاسب" في 2020 تسربت إلى 2021 وأوصى ببيع الأسهم على خلفية أسعار بدأت تزيد فوق القيمة الحقيقة ومراكز تتسم "بالجشع".

وسجلت صناديق الأسهم العالمية دخول تدفقات بقيمة 11.2 مليار دولار مدفوعة في الأساس بسحب المستثمرين الأمريكيين 1.6 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أول نزوح للتدفقات في 16 أسبوعا.