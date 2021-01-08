شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 - 1 - 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 8 يناير 2021 فى مصر، بعد أن سجل الذهب استقرار ملحوظ فى التداول، حيث يسجل الذهب الآن عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق مصر 833 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 هو الرئيسي التى تقاس عليه حركة سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 721 جنيها.

عيار 21 سجل 833 جنيها.

عيار 24 سجل 962 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب6736 جنيها.

أونصة الذهب 1913 دولار.

الدولار سجل مستويات لم يبلغها منذ مارس 2018 مسجلا أعلى سعر له خلال الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى إمكانية حدوث تعاف اقتصادي في الفترة المقبلة وبيع لجني الأرباح في اليورو.وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، 0.53 بالمئة إلى 89.785 بعد ارتفاعه إلى 89.979، بينما تراجع اليورو 0.43 بالمئة مسجلا 1.2272 دولار.

يثير فوز بايدن توقعات لمزيد من إجراءات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد مما رفع عوائد السندات طويلة الأجل، إذ صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق الواحد بالمئة الأربعاء الماضى للمرة الأولى منذ مارس. وبلغ العائد 1.088 % وكل هذه الأحداث ساهم فى هبوط سعر الذهب على مدار التعاملات المسائية الأربعاء ثم واصل الهبوط الخميس مستقرا اليوم الجمعة.