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القاهرة - سامية سيد - في كارفور مصر، نضع صحة وسلامة عملائنا وزملائنا وشركاءنا في مقدمة أولوياتنا.

ونحن نأسف لما شهدناه مؤخراً من حالات تزاحم داخل كارفور في "سيتي سنتر الإسكندرية" ولقد أدى ذلك إلى إغلاق فرع كارفور مؤقتاً حيث نعمل على تحقيق تجربة تسوق أكثر أماناً لعملائنا.

يشكل موسم الأعياد فترة مهمة جداً خلال العام لجميع المصريين ونحن ملتزمون في تقديم الخدمات لعملائنا في الإسكندرية وفي كافة أرجاء مصر بطريقة آمنة ومسؤولية عالية وفقاً لأفضل المعايير وذلك في جميع الأوقات . ولقد اتخذت كارفور سلسلة من الإجراءات بصورة استباقية في إطار الاستعدادات لهذا الموسم الذي يشهد عادة ازدحاماً واسع النطاق.

• تمديد فترة العروض من 30 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021 وذلك ليتسنى للجميع فرصة آمنة وسهلة للاستفادة منها.

• إبرام شراكة مع تطبيق دوري DORE، والذي من شأنه تسهيل تجربة التسوق للعملاء من خلال حجز وقت التسوق المناسب لهم مسبقاً ومراقبة حركة التنقل داخل الفروع.

• توسيع نطاق تلبية الطلبات والخدمات عبر الانترنت وتقديم التوصيل المجاني لتوفير عملية تسوق آمنة وأكثر راحة.

• تعزيز خدمة "استلمها بنفسك"، والتي تتيح لعملاء كارفور التسوق عبر الانترنت واستلام طلباتهم من فرع كارفور الذي يحددونه.

• تكثيف الجهود لضمان توفر مخزون كاف من المنتجات والسلع خلال هذه الفترة.

ونظراً للزيادة الكبيرة في حركة العملاء، قمنا باتخاذ تدابير إضافية، تشمل:

• السماح لشخص واحد فقط من أسرة واحدة كحد أقصى.

• منع دخول الأطفال تحت سن 12 إلى كارفور.

• تخصيص نقاط بيع واستلام جديدة مخصصة للعروض ذات الطلب المرتفع )أجهزة التلفزيون( كالخيمة التي تم تنصيبها خارج سيتي سنتر المعادي، وداخل كل من سيتي سنتر الإسكندرية، وألماظة، ومول مصر، بشكل مستقل عن الفروع، وذلك لتوزيع الزوار والعملاء بشكل أفضل.

• توفير جميع العروض الترويجية عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني فقط، خلال أيام الجمعة والعطل الرسمية.

ونود في هذه المناسبة أن نتوجه بالشكر لعملائنا على تعاونهم من خلال الامتثال بالتدبير الجديدة التي اتخذناها، والتسوق بمسؤولية وإلالتزام بالتوجيهات الصحية مثل تعقيم اليدين وممارسات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كل الأوقات.