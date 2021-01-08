الاقتصاد

أسعار عملات السعودية اليوم الجمعة 8-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 8-1-2021، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

 

ارتفعت بتكوين، أكثر رواجا في العالم، إلى المستوى المرتفع البالغ 40420 دولارا أمس الخميس، بعد أقل من شهر من تجاوزها مستوى 20 ألف دولار في 16 ديسمبر.


وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)1 يورو = 4.59 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 27.71 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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