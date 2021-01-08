شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة 11 شهرا بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وبعد دارسة تشير إلى فعالة لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 411.92 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بعد مكاسب قوية للقطاع فى أسواق وول ستريت فى الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 1.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,811.55 نقطة.

وتعاذ تلك المستويات القياسية إلى تصديق الكونغرس الأمريكي على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فى انتخابات الرئاسية الأمريكية ، بعد يوم من اقتحام أنصار الرئيس الحالي " دونالد ترامب" مبني الكابيتول".

بالإضافة إلى فوز الحزب الديمقراطي بمقعدي مجلس الشيوخ فى انتخابات الإعادة فى ولاية جورجيا ،لينجح الحزب فى تأمين السيطرة على المجلس مع سيطرته الفعلية على مجلس النواب ، الأمر الذي من المتوقع أن يمنح الرئيس المنتخب "جو بايدن" المزيد من الحرية لسن أولوياته التشريعية ،والتي من المتوقع أن تشمل على زيادة الإنفاق والاقتراض لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ،أشارت دراسة معملية إلى أن لقاح "فايزر-بيونتيك" فعال ضد الطفرات الجديدة عالية الانتشار لفيروس كورونا الموجودة فى المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.4% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 أقل من 0.1%.

وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 14,131.52 نقطة