شكرا لقرائتكم خبر عن شنجهاي تستثمر مئات الملايين لتصبح عاصمة الرياضات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت الصين بناء مرافق في شنجهاي بقيمة 900 مليون دولار، طامحة إلى جعل أكبر مدنها من حيث عدد السكان عاصمة للرياضات الإلكترونية التي بدأت بالازدهار.

ومن المرتقب الانتهاء من بناء مركز شنجهاي الدولي للرياضات الإلكترونية عام 2023، باستثمار عالمي قدره 5,8 مليار يوان (نحو 900 مليون دولار) لجعل المدينة «محجة» لعشاق الرياضات الإلكترونية في العالم، بحسب مسؤولين محليين.

وقال مسؤولون من منطقة مينهانج، إن المجمع سيضم قاعة للرياضات الإلكترونية تتسع لستة آلاف مقعد، وفندقاً من فئة خمس نجوم، ومتحفاً مخصصاً للعبة.

وسيتمكن الموقع الممتد على مساحة 500 ألف متر مربع، من استيعاب «مئات الشركات الصينية والأجنبية» المتخصصة في الرياضات الإلكترونية، وفقاً للسلطات المحلية.

وتطمح شنجهاي التي استضافت في الخريف الماضي «بطولة العالم للأساطير» (ليج أوف ليجيندز) إحدى أكثر الأحداث المرموقة في القطاع السريع التطور، إلى أن تصبح «عاصمة الرياضة الإلكترونية»، بحسب ما قال المسؤول الرياضي للمدينة الشرقية، لو وينهوا، لوكالة «فرانس برس» عام 2018. (أ ف ب)