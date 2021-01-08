شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «سامسونج» تقفز إلى مستوى تاريخي بفضل توقعات متفائلة للرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم شركة سامسونج إلكترونيكس، الجمعة، بعد أن قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت على الأرجح 26%، إذ غذى العمل عن بعد، ومشاهدة التلفزيون، المدفوعان بجائحة فيروس كورونا مبيعات الرقائق وشاشات العرض.

صعدت أسهم سامسونج بما يصل إلى 8.6% إلى مستوى قياسي مرتفع، بسبب انتعاش جاء مبكراً عن المتوقع في أسعار رقائق الذاكرة.

وارتفعت أسهم سامسونج نحو 67% منذ سبتمبر/ أيلول، بدعم من نقص عالمي في الشرائح أجبر الشركات على المسارعة لتأمين قدرات إنتاج من مصنعي الرقائق بعقود، أو المصانع.

ويتماشى التقدير البالغ تسعة تريليونات وون (8.24 مليار دولار) الذي قدمه عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي لأرباح الفصل المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول، مع 9.1 تريليون وون توقعها محللون من «رفينيتيف سمارت ايستمت»، على الرغم من ضعف مبيعات الهواتف الذكية وتكاليف التسويق وارتفاع الوون مقابل الدولار الأمريكي.

وجرى خفض توقعات المحللين من 9.5 تريليون وون في وقت سابق من الأسبوع.

كما قالت سامسونج، أكبر مورد لرقائق الذاكرة ومصنع للهواتف الذكية في العالم، إن الإيرادات سترتفع على الأرجح 1.9% إلى 61 تريليون وون.

وتقدم الشركة تقديرات فحسب، للإيرادات والأرباح التشغيلية الفصلية في بيانها الأولي للأرباح. ومن المقرر صدور التفاصيل الكاملة للأرباح في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويتوقع المحللون أن تعلن سامسونج عن قفزة في شحنات رقائق الذاكرة في الفصل المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع الربع السابق، ما يبدد أثر انخفاض الأسعار.

ويقول محللون إن تلك الأسعار انتعشت على الأرجح في الربع الحالي، إذ يعود عملاء مراكز الاتصالات لشراء الرقائق، وكذلك يعود الطلب من الهواتف الذكية للجيل الخامس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وصناعة الرسومات، والسيارات.

(رويترز)