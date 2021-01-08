شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر داكس الألماني يرتفع إلى مستوى قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة، فيما بلغ المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا مرتفعا على خلفية بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع وتحديثات مشجعة للأرباح من شركات صناعة الرقائق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن 3% في ظل آمال بأن يعطي المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة دفعة للقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق انفينيون وإيه.إم.إس وإيه.إس.إم إنترناشونال بما يتراوح بين 2.2 بالمئة و4.7 بالمئة بعد أن أعلنت ميكرون تكنولوجي وسامسونج إلكترونيكس تقارير قوية للأرباح.

وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونيكس الفرنسية الإيطالية لصناعة الرقائق أربعة بالمئة بعد أن جاء تقديرها المبكر للإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي متماشيا مع النطاق السابق.

(رويترز)

