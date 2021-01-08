شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-1-2021... البورى يبدأ من 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-1– 2021 لجميع الأصناف فى سوق السمك بالعبور للجملة، وجاءت قائمة الأسعار كالآتى:-
البلطى المزارع " 1 " 17 – 20 جنيها للكيلو
البلطى المزارع " 2 " 14– 16جنيها للكيلو
البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو
البلطى الفيليه 30 – 100جنيها
البوري " 1 " 39 – 45 جنيها للكيلو
البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .
البياض الأملس " 1 " 60 - 80 جنيها للكيلو
البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو
القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو
السمك الثعابين 50 – 200 جنيها
البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو
البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو
المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو
المكرونة السويسي 50 – 60 جنيها للكيلو
المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو
المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو
مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو
المرجان المجمد 19 – 25 جنيها
برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو
موسى 60-80 جنيها للكيلو
القشر بياض 60– 80جنيها للكيلو
الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو
الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو
الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو
الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو
الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو
السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو
الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو