الاقتصاد

قائمة أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-1-2021... البورى يبدأ من 32 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-1– 2021 لجميع الأصناف فى سوق السمك بالعبور للجملة، وجاءت قائمة الأسعار كالآتى:-

 

البلطى المزارع " 1 "  17 – 20 جنيها للكيلو 

 البلطى المزارع " 2 " 14– 16جنيها للكيلو 

البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو 

البلطى الفيليه  30 – 100جنيها

 

البوري " 1 "  39 – 45 جنيها للكيلو 

البورى "2 "  32 – 38 جنيها للكيلو . 

 

البياض الأملس " 1 "  60 - 80 جنيها للكيلو 

 البياض الأملس " 2 "  25 – 35 جنيها للكيلو 

القرميط شيلان  10 – 20 جنيها للكيلو 

 السمك الثعابين  50 – 200 جنيها

 

البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو 

 البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو

المكرونة الخليجي  28 – 34 جنيها للكيلو  

المكرونة السويسي  50 – 60 جنيها للكيلو 

المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو

 

 المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو 

مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو 

 المرجان المجمد 19 – 25 جنيها

 برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو 

 موسى 60-80 جنيها للكيلو  

القشر بياض 60– 80جنيها للكيلو

  

الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو 

الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو 

الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو  

الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو 

الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو 

السبيط والكالميارى والسابيا  110 – 170 جنيها الكيلو 

الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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