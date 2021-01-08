شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-1-2021... البورى يبدأ من 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-1– 2021 لجميع الأصناف فى سوق السمك بالعبور للجملة، وجاءت قائمة الأسعار كالآتى:- البلطى المزارع " 1 " 17 – 20 جنيها للكيلو البلطى المزارع " 2 " 14– 16جنيها للكيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو البلطى الفيليه 30 – 100جنيها البوري " 1 " 39 – 45 جنيها للكيلو البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . البياض الأملس " 1 " 60 - 80 جنيها للكيلو البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو السمك الثعابين 50 – 200 جنيها البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو المكرونة السويسي 50 – 60 جنيها للكيلو المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو المرجان المجمد 19 – 25 جنيها برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو موسى 60-80 جنيها للكيلو القشر بياض 60– 80جنيها للكيلو الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو