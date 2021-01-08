شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 8-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 8-1-2021، فى بالبنك الأهلى المصرى، عند 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وبنك مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.