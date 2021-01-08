شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 8-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 8-1-2021، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 228.19 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 231.54 ريال سعودى.

نزل الذهب اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد في العالم أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1907.66 دولار للأوقية، لكنه مرتفع 0.5 % منذ بداية الأسبوع الجاري، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1908.80 دولار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 228.19 ريال بما يعادل 60.82$

سعر الذهب عيار 22بنحو 209.17 ريال بما يعادل 55.76$ سعر الذهب عيار 21بنحو 199.67 ريال بما يعادل 53.22$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 171.14 ريال بما يعادل 45.62$ سعر الذهب عيار 14بنحو 133.11 ريال بما يعادل 35.48$ سعر الذهب عيار 12بنحو 114.09 ريال بما يعادل 30.41$ سعر أوقية الذهببنحو 7,097 ريال بما يعادل 1,892$ سعر جنيه الذهببنحو 1,597 ريال بما يعادل 425.77$ سعر كيلو الذهببنحو 228,185 ريال بما يعادل 60,823$