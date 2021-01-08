الاقتصاد

تعرف على أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 8-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في ، اليوم الجمعة 8-1-2021، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 228.19 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 231.54 ريال سعودى.

نزل الذهب اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد في العالم أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1907.66 دولار للأوقية، لكنه مرتفع 0.5 % منذ بداية الأسبوع الجاري، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1908.80 دولار.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو  228.19 ريال  بما يعادل  60.82$

سعر الذهب عيار 22بنحو  209.17 ريال  بما يعادل  55.76$ سعر الذهب عيار 21بنحو 199.67 ريال  بما يعادل  53.22$ سعر الذهب عيار 18 بنحو  171.14 ريال  بما يعادل  45.62$ سعر الذهب عيار 14بنحو  133.11 ريال  بما يعادل  35.48$ سعر الذهب عيار 12بنحو  114.09 ريال   بما يعادل  30.41$ سعر أوقية الذهببنحو  7,097 ريال   بما يعادل  1,892$ سعر جنيه الذهببنحو 1,597 ريال   بما يعادل   425.77$ سعر كيلو الذهببنحو 228,185 ريال  بما يعادل 60,823$

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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