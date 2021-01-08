شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور .. انخفاض أسعار البرتقال واليوسفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بالسوق المحلى اليوم الجمعة 8-1-2021.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البرتقال "أبو سرة" سجلت 2 -4.5 جنيها للكيلو مقابل 2.5-5 جنيهات للكيلو، والبرتقال البلدى سجل 1.5-4 جنيهات للكيلو مقابل 2-4.5 جنيها للكيلو، وأسعار البرتقال السكرى يتراوح بين 2-4.5 جنيها للكيلو مقابل 2.5 -5 جنيها للكيلو، وانخفاض اليوسفى ليسجل 2-4 جنيهات مقابل 2.5-5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الجوافة بين 4-6 جنيهات للكيلو، والكنتالوب تراوح بين 4 - 5 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان بين 3-5 جنيهات للكيلو، والعنب الأحمر رومى بين 5-7.جنيهات للكيلو، والعنب الكرمسن 7-11 جنيها للكيلو، والكاكا من 7 - 11 جنيها الكيلو، والتفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 - 16جنيها، والبلح أصفر بارحى من 12 - 17 جنيها.