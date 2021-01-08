شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: البنك المركزى المصرى يشترى أسهما فى البورصة بـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر صندوق النقد الدولى فى تقرير مراجعته للاقتصاد المصرى، أن البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كان المركزى المصرى، قد أعلن فى مارس وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، عن دعمه لسوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم.

وقال تقرير صندوق النقد الدولى، الصادر الليلة الماضية "الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف".

واستكمل صندوق النقد الدولى فى ديسمبر المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق فى بيان حينها أن إجمالى الأموال المنصرفة لمصر فى إطار اتفاق ائتمانى مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.