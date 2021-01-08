شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا بصدد تسجيل أداء أسبوعى قوى.. وداكس الألماني يرتفع لمستوى قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، فيما بلغ المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا مرتفعا على خلفية بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع وتحديثات مشجعة للأرباح من شركات صناعة الرقائق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 %، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن 3% في ظل آمال بأن يعطي المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة دفعة للقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.8 % بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في نوفمبر.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق انفينيون وإيه.إم.إس وإيه.إس.إم إنترناشونال بما يتراوح بين 2.2 % و4.7 % بعد أن أعلنت ميكرون تكنولوجي وسامسونج إلكترونيكس تقارير قوية للأرباح.

وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونيكس الفرنسية الإيطالية لصناعة الرقائق 4% بعد أن جاء تقديرها المبكر للإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي متماشيا مع النطاق السابق.