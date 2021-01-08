شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تستقر عند 833 جنيها للجرام فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعاً وتداولاً فى سوق مصر- سعر 833 جنيهاً للجرام، ويعتبر عيار 21 هو الرئيسي التي تقاس عليه حركة سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 721 جنيها.

عيار 21 سجل 833 جنيها.

عيار 24 سجل 962 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6736 جنيها.

أونصة الذهب 1913 دولار.

الأسهم الأميركية سجلت أمس مستويات قياسية في ظل مراهنة المستثمرين على أن الكونجرس سيقر تحت سيطرة الديمقراطيين مزيدا من الإنفاق التحفيزي لمساعدة الاقتصاد على تجاوز ركود حاد أفرزته الجائحة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع ذرى جديدة وسط دعوات متصاعدة لعزل الرئيس دونالد ترامب، وقال دينيس ديك، المتعامل لدى برايت تريدنج، "السوق الآن تنظر إلى ما بعد ترامب وتتطلع إلى رئاسة بايدن، إلى مزيد من المؤسسية والتحفيز.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 211.66 نقطة بما يعادل 0.69 بالمئة ليصل إلى 31041.06 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 55.69 نقطة أو 1.49 بالمئة مسجلا 3803.83 نقطة، وزاد ناسداك 325.78 نقطة أو 2.56 بالمئة إلى 13066.57 نقطة، هذه التطورات ساهمت بصورة كبيرة فى هبوط سعر الذهب على المستوى العالمي اخر 48 ساعة.