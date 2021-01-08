شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 8-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 8-1-2021، استقراراً أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 19.16 جنيه للشراء و 19.44 للبيع.

واستقر اليورو تقريبا عند 1.22605 دولار عقب تراجعه 5% أمس الخميس، ولم يطرأ تغير يُذكر أيضا على الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة عند 77.70 سنت أمريكي بعد هبوطه 0.5 % في الجلسة السابقة. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.27جنيه للشراء.

19.40 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.16 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.16 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر19.16 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 19.22 جنيه للشراء.

19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.20 جنيه للشراء.

19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.22 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.16 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.