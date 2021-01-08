شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 8-1-2021 في البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فى البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

انتعشت العملة الأمريكية من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا، فيما جني المتعاملون الأرباح مقابل اليورو على الأخص، عقب انخفاض مؤشر الدولار نحو 7% في 2020 وبما يصل إلى 0.9 % في العام الجديد في ظل توقعات بتحفيز مالي في الولايات المتحدة.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.