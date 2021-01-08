شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكتسب عزم جديد- تحليل - 8-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر الزوج مؤخرا عزم إيجابي إضافي باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليتماشى ذلك مع الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وليدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 128.30 وصولا للمقاومة المستقرة حاليا قرب 128.75.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة تسلل السعر دون الدعم الرئيسي والمتمركز عند 126.00 والذي سيفتح الباب أمامه لتكبد خسائر كبيرة قد تمتد نحو 125.07 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 123.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 128.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد