شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالارتفاع-تحليل - 8-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتجميعه للعزم الإيجابي ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي فوق مستوى 139.30 لنلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيله لموجات صاعدة واستقراره قرب 141.15.

نتوقع انجذاب السعر قريبا نحو 142.05 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق ومن ثم لننصح بمراقبة تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.40 و 142.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد