شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 8-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه صاعدة جديدة ليضغط من خلالها على المقاومة المستقرة عند 1120.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القادمة.

ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب لتفادى أي ارتداد سلبي مفاجئ قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة ومن ثم لننتظر تسجيله للأهداف الإضافية والتي تتمركز حول 1160.00 و 1190.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق