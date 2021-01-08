شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس الهدف– تحليل -8-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس نحو الهدف الإيجابي الثاني والمستقر عند 3.7000 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد وليزيد بذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 3.7900 والذي قد يشكل حاجز قوي أمامه بتداولات الفترة القادمة.

نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء وبتشكيل مستوى 3.6100 للدعم الإضافي, فإن ذلك يؤكد استعداد السعر لاستئناف الارتفاع ولننتظر تحقيقه للهدف التالي المذكور سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6500 و 3.7900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد