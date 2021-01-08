شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن حاجز 1,900$ للأونصة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، متخلية عن التداول فوق حاجز 1,900$ للأونصة ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.9% إلى 1,878.31$ الأدنى منذ 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,914.92$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,917.45$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1,959.29$ للأونصة ،بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 89.20 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ، بفضل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، وبيانات اقتصادية قوية ، بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي صدر يوم الأربعاء ، أن المركزي الأمريكي سيقدم الكثير من الإشعارات قبل تقليص برنامجه لشراء السندات.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع ،نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي فى كانون الأول/ديسمبر ، بأفضل وتيرة منذ آب/أغسطس 2018 ،ونما قطاع الخدمات خلال نفس الشهر بأفضل من التوقعات ، فى علامات قوية على أن أكبر اقتصاد فى العالم يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وانحسرت التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، بعد تصديق الكونغرس على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية ، عقب ساعات من الاضطرابات التي شهدها الكونغرس واقتحام عدد من أنصار الرئيس الجمهوري "دونالد ترامب" مبنى كابيتول هول وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن احتجاجاً على فوز الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن في الانتخابات الأخيرة والذي سيتولى زمام أمور البيت الأبيض بحلول 20 من كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن جهته قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المنتهية ولايته هذا الشهر ،إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن.

وفاز الحزب الديمقراطي أيضا هذا الأسبوع ،بمقعدي الإعادة لمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا ، ليرتفع عدد مقاعد الحزب إلى 50 مقعدا بالتساوي مع الحزب الجمهوري ، الأمر الذي يمنح نائبة الرئيس المنتخبة " كامالا هاريس" حق التصويت الفاصل فى المجلس ،وهو ما سوف يعطي السيطرة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ ، بعد السيطرة الفعلية على مجلس النواب.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال كانون الأول/ديسمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع /2020 ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 60 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع إضافة 245 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 6.8% من مستوي 6.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% من ارتفاع 0.3% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.67 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,182.11 طن متري ، الأدنى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.