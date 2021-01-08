شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل مستوى أعلى جديد فى 11 شهرا بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة مستوى أعلى جديد فى 11 شهرا ، بعد تعهد المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها النفطي خلال الشهرين المقبلين ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.8% إلى مستوي 51.31$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 50.92$، وسجل أدني مستوي عند 50.84$ ،و صعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 54.90$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 54.46$ ، وسجل أدنى مستوي عند 54.38$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5%، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة وتصديق الكونغرس على فوز "جو بايدن" بالرئاسة الأمريكية.

قال وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" أن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي خلال شباط/فبراير و آذار/مارس المقبلين ، لضمان المزيد من الاستقرار فى السوق.

وأنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" والذي استمر على مدار يومين عبر الإنترنت هذا الأسبوع إلى الاتفاق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس القادم.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من كانون الثاني/يناير ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل يوميا.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 485.3 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.