شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل ارتفاع عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 33 شهرا ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأجل عشر سنوات ، خاصة بعد تصديق الكونغرس على فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية ليصبح رسميا الرئيس السادس والأربعين فى تاريخ البلاد.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.5% إلى 1.2213$ الأدنى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2271 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2272$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل اليورو فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 33 شهرا عند 1.2349$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 89.20 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ، بفضل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، وبيانات اقتصادية قوية ، بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي صدر يوم الأربعاء ، أن المركزي الأمريكي سيقدم الكثير من الإشعارات قبل تقليص برنامجه لشراء السندات.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع ،نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي فى كانون الأول/ديسمبر ، بأفضل وتيرة منذ آب/أغسطس 2018 ،ونما قطاع الخدمات خلال نفس الشهر بأفضل من التوقعات ، فى علامات قوية على أن أكبر اقتصاد فى العالم يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وانحسرت التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، بعد تصديق الكونغرس على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية ، عقب ساعات من الاضطرابات التي شهدها الكونغرس واقتحام عدد من أنصار الرئيس الجمهوري "دونالد ترامب" مبنى كابيتول هول وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن احتجاجاً على فوز الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن في الانتخابات الأخيرة والذي سيتولى زمام أمور البيت الأبيض بحلول 20 من كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن جهته قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المنتهية ولايته هذا الشهر ،إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن.

وفاز الحزب الديمقراطي أيضا هذا الأسبوع ،بمقعدي الإعادة لمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا ، ليرتفع عدد مقاعد الحزب إلى 50 مقعدا بالتساوي مع الحزب الجمهوري ، الأمر الذي يمنح نائبة الرئيس المنتخبة " كامالا هاريس" حق التصويت الفاصل فى المجلس ،وهو ما سوف يعطي السيطرة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ ، بعد السيطرة الفعلية على مجلس النواب.