الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. 20 جنيها للكيلو من المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-1-2021، في السوق المحلية. 

 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة سجل 20 جنيها، على أن تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين23-26جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن البلدى تراوحت بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتباع المستهلك بسعر يترواح بين 34-36  جنيهاً للكيلو. 

 

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة استقرت بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة بلغ 34 جنيها، ويصل السعر للمستهلك بين 38-40 جنيها . 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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