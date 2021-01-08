شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 20 جنيها للكيلو من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-1-2021، في السوق المحلية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة سجل 20 جنيها، على أن تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين23-26جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن البلدى تراوحت بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتباع المستهلك بسعر يترواح بين 34-36 جنيهاً للكيلو.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة استقرت بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة بلغ 34 جنيها، ويصل السعر للمستهلك بين 38-40 جنيها .