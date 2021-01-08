شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 8-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 8-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل سعر اليورو، 19.21 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وتمسك الدولار بأكبر مكاسب حققها في أكثر من شهرين مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ،عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ،عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 21.21 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.84 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.84 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.16 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.