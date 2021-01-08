شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الناتج الصناعى والصادرات الألمانية فى نوفمبر للشهر السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي الألماني والصادرات في نوفمبر، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن قطاع الصناعات التحويلية المعتمد على التصدير منح قوة دفع لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من السنة.

وزاد الناتج الصناعي 0.9 % على أساس شهري، وارتفعت الصادرات 2.2 %، وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يرتفع فيه الإنتاج والصادرات، بعد إجراءات عزل عام في مارس وأبريل تهدف لاحتواء أول موجة من جائحة فيروس كورونا.