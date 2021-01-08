الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 8-1-2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 8-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 8-1-2021، في البنوك العاملة في مصر، وذلك نظراً لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بسبب العطلة الرسمية، مسجلاً فى البنك المركزى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

وأكد البنك المركزى، فى بيان له، أنه تقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

 

20200628101601161.jpg
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

2656ae33be.jpg

سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

278664b614.jpg

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

90db9f4239.jpg

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا