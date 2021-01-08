شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 8-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 8-1-2021، في البنوك العاملة في مصر، وذلك نظراً لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بسبب العطلة الرسمية، مسجلاً فى البنك المركزى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وأكد البنك المركزى، فى بيان له، أنه تقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.