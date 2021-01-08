شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إيلون ماسك يزيح جيف بيزوس عن لقب أغنى شخص فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إيلون ماسك أغنى شخص على هذا الكوكب، متجاوزًا الرئيس التنفيذى لشركة أمازون جيف بيزوس، وذلك بفضل الارتفاع المستمر فى سعر سهم Tesla، تبلغ قيمة ماسك الآن حوالى 188 مليار دولار، وفقًا لما نقله موقع The Verge لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

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ويُعد ماسك الذى يتفوق على ثروة بيزوس الشخصية الباهظة التى تبلغ حوالى 187 مليار دولار أحدث تطور فى منافسة استمرت لسنوات بين قطبى التكنولوجيا - أحدهما غالبًا ما يركز على إنجازات أعمالهما.

وبحسب ما ورد كان بيزوس غيورًا جدًا على نجاح ماسك في تأمين حزمة حوافز بقيمة 1.3 مليار دولار لمصنع Gigafactory من Tesla فى نيفادا. ولدى بيزوس شركة رحلات فضائية فى Blue Origin مثل ماسك مع SpaceX.

وتبادل الرجلان انتقادات لاذعة بشأن صواريخهما ، بل تقاتلوا على عقارات ناسا المقدسة. (فازت SpaceX في تلك المعركة وهي الوحيدة من بين الشركتين التي وصلت بنجاح إلى المدار).