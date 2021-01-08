شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر دعم القناة – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج اليورو مقابل الدولار الانخفاض يوم أمس ليختبر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث حافظ على ثباته فوق هذا الدعم ويبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد فعالاً، بانتظار اختراق مستوى 1.2300 لتعزيز فرص التوجه نحو 1.2475 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.2245 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد