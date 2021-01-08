شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تحلق إلى مستويات جديدة بعد حسم الكونجرس فوز بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة الخميس في ظل مراهنة المستثمرين على أن الكونجرس سيقر تحت سيطرة الديمقراطيين مزيدا من الإنفاق التحفيزي لمساعدة الاقتصاد على تجاوز ركود حاد أفرزته الجائحة.

سجلت المؤشرات الثلاثة داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع ذرى جديدة وسط دعوات متصاعدة لعزل الرئيس دونالد ترامب، بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي في اعتداء غير مسبوق على مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

وقال دينيس ديك، المتعامل لدى برايت تريدنج، «السوق الآن تنظر إلى ما بعد ترامب وتتطلع إلى رئاسة بايدن، إلى مزيد من المؤسسية والتحفيز. كونجرس ديمقراطي سيكون أكثر اهتماما بلا ريب بالشركات الصغيرة والقطاعات غير المالية.»

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 211.66 نقطة بما يعادل 0.69 بالمئة ليصل إلى 31041.06 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 55.69 نقطة أو 1.49 بالمئة مسجلا 3803.83 نقطة، وزاد ناسداك 325.78 نقطة أو 2.56 بالمئة إلى 13066.57 نقطة. (رويترز)