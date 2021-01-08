شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تلحق بـ«وول ستريت» إلى مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية، الجمعة مع وصول مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود حيث يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة للتركيز على الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي في وقت لاحق من العام.

وجاء المزاج المتفائل بعد أن سجلت وول ستريت مستويات قياسية الخميس بينما انخفضت أسعار السندات حيث راهنت الأسواق على أن حكومة جديدة يسيطر عليها الديمقراطيون ستؤدي إلى إنفاق واقتراض مكثف لدعم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال جيمس تاو، المحلل في CommSec في سيدني: «المتداولون متفائلون إلى حد ما بشأن كيفية تقدم الأمور، سواء كان ذلك في المشهد السياسي، ولاسيما بالطبع في الولايات المتحدة، فإن إمكانية زيادة التحفيز هي بالتأكيد نعمة للاقتصاد». وأضاف: «لقد تلقيت اللقاحات الآن، وحصلت على الموافقات - كل هذا يحدث بسرعة كبيرة».

وأدى المزاج الإيجابي إلى ارتفاع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1%، مسجلاً مستوى قياسيا.

وقاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي في سؤول الطريق، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2.8%، وهو أيضا رقم قياسي. وفي طوكيو، ارتفع نيكاي بنسبة 1.73% مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990.

وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.2% على الرغم من التقارير التي تفيد بأن إدارة ترامب تدرس منع الكيانات الأمريكية من الاستثمار في قائمة موسعة من الشركات الصينية في الأيام الأخيرة من الرئاسة، وعلى الرغم من شطب شركات الاتصالات الصينية الكبرى من مؤشرات وول ستريت.

واستقرت الأسهم الصينية الممتازة بعد المكاسب الأخيرة وارتفع مؤشر إس آند بي أسكس 200 الأسترالي بنسبة 0.48% على الرغم من فرض ولاية كوينزلاند إغلاقا لمدة ثلاثة أيام في عاصمتها بريزبان عقب اكتشاف حالة عدوى بكورونا المتحور. (رويترز)

