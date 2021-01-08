شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل اقتصادي ينتشل الدولار من أدنى مستوى منذ 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعش الدولار الخميس من مستويات لم يبلغها منذ مارس آذار 2018 مسجلا أعلى سعر له خلال الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى إمكانية حدوث تعاف اقتصادي في الفترة المقبلة وبيع لجني الأرباح في اليورو.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، 0.53 بالمئة إلى 89.785 بعد ارتفاعه إلى 89.979، بينما تراجع اليورو 0.43 بالمئة مسجلا 1.2272 دولار.

لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأربعاء عندما اقتحم المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي في مسعى لقلب هزيمته الانتخابية، ليدخلوا في مواجهات مع الشرطة بردهات المبنى ويؤخروا لساعات التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

يثير فوز بايدن توقعات لمزيد من إجراءات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد مما رفع عوائد السندات طويلة الأجل، إذ صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق الواحد بالمئة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ مارس. وبلغ العائد 1.088%.

وقال جوزيف تريفيساني، كبير المحللين لدى إف.إكس ستريت.كوم، «عندما تبدأ الأسعار بالتحرك، كما حدث الأربعاء، لم تكن حركة كبيرة لكنها كانت في الاتجاه الصحيح، فذاك هو اتجاه المستقبل. من غير المؤكد كم سيستغرق نجاح اللقاحات وانتهاء الجائحة كما نأمل لكن فور حدوث ذلك، ستحصل على تعاف أمريكي أقوى بكثير وهو ما سيفضي إلى دولار أقوى.»

لكن البيانات الاقتصادية سلطت الضوء على سوق عمل راكدة، وإن كان مؤشر لنشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر.

وتراجع اليوان إلى 6.47 للدولار بعد أن أبدت السلطات الصينية رغبة في كبح وتيرة صعود العملة.

جاءت التصريحات الصادرة عن إدارة الدولة للصرف الأجنبي يوم الأربعاء بعد ارتفاع بنحو عشرة بالمئة أمام العملة الأمريكية منذ مايو أيار الماضي في ظل انتعاش الاقتصاد الصيني.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.29 بالمئة إلى 1.3568 دولار مواصلا نزوله عن أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات 1.3703 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وسجلت بِتكوين مستوى مرتفعا جديدا، ملامسة 40 ألف دولار اليوم، وبلغ أحدث سعر للعملة المشفرة 39 ألفا و148.91 دولار بزيادة 6.24 بالمئة.

(رويترز)