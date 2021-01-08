شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق 1900 دولار رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب الخميس بفعل صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات تعزيز التحفيز المالي في ظل إدارة ديمقراطية بواشنطن حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 1539 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1912.86 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1913.90 دولار.

انخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.5 بالمئة بعد بلوغها أعلى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر الأربعاء، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكثر من واحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس.

وقال بوب هابركورن، كبير مخططي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، إن ارتفاع عوائد الخزانة يسحب «بعض الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن من سوق الذهب».

لكنه أضاف أن صعود الدولار الذي يثقل كاهل الذهب من المرجح أن يكون «قصير الأجل».

انتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما يقلل جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 بالمئة ليسجل 1113.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2418.68 دولار للأوقية.

(رويترز)