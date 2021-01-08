شكرا لقرائتكم خبر عن 96.5 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.6% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.1%، والعرب على 6.3% خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 96.5 مليون جنيه، خلال 4 جلسات بعد تحديد اليوم الخميس أجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما سجل العرب صافى شراء خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 660.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 318.4 مليار جنيه إلى 321.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211.9 مليار جنيه إلى 215.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 530.3 مليار جنيه إلى 537.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.