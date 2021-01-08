شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في شهرين مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.27% لتتداول عند 1,910.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,915.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,913.60$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 89.87 مقارنة بالافتتاحية عند 89.86.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 60 ألف وظيفة مضافة مقابل 245 ألف وظائف مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.8% مقابل 6.7%.

ويأتي ذلك، قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل ارتفاع 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا عن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في حدث افتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 9.2$ مليار مقابل 7.2$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير والذي تطرق لكون الأسواق سوف تتلقي إخطارات قبل تغير حجم برنامج شراء الأصول وأن اللجنة مستمرة في شراء السندات بالوتيرة الحالية ليحن تحقيق الانتعاش الاقتصادي "تقدماً كبيراً".

كما تطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي تم من خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً، لكون هناك تعافي اقتصادي أقوي من التوقعات.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تصديق الكونجرس الأمريكي على فوز المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بالرئاسية عقب ساعات من الاضطرابات التي شهدها الكونجرس واقتحام عدد من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مبنى كابيتول هول وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن احتجاجاً على فوز الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن في الانتخابات الأخيرة والذي سيتولى زمام أمور البيت الأبيض بحلول 20 من كانون الثاني/يناير.

وفي نفس السياق، تطرقت بعض التقرير لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب يدرس منح نفسه عفواً عن أي حدث أو قرار يمكن أن يقدمه للمحاكمة، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت يطلب رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي من نائب الرئيس مايك بنس الذي أعلن بالأمس فوز بايدن رسمياُ وصرح بأن الحرية تنتصر دائماُ، بأن يفعل المادة 25 من الدستور الأمريكي لعزل ترامب، وذلك عوضاً عن تولى الكونجرس أتمام تلك الخطوة.

وجاء ذلك، في أعقاب خطاب ألقاه ترامب أمام البيت الأبيض حضره حشود من أنصاره أكد خلاله على أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويراً وإضافة لأصوات متوفين، ونود الإشارة، لكون عناصر من الحرس الوطني تدخلت لحماية المشرعين والعاملين الذين كانوا في الكونجرس وقت الاقتحام وتلى ذلك فرض حظر التجوال في العاصمة واشنطون من قبل عمدة العاصمة ميوريل باوزير لبضع ساعات.

ويذكر أن بايدن الذي كان من المقرر إعلان فوزه في الكونجرس الأربعاء، دعا آنذاك ترامب لضرورة وقف الأحداث التي وصفها بغير المسبوقة في تاريخ بلاده، ورد ترامب لاحقاً بتغريده تلاها تغريدات حذفت من حسابه على توتير الذي تم تجميده بالإضافة لتجميد حساباته على الفيسبوك وإنستجرام لكونها تأجج تلك الاحداث ولا تهدئها، داعياً أنصاره للعودة لمنازلهم مع تأكيده مجدداً على أن انتخابات رئاسية تم تزويرها وسيعود حقه بالسلام لا بالعنف.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا الأربعاء فوز مرشحان الحزب الديمقراطي في جولة الإعادة على مقاعد ولاية جورجيا لمجلس الشيوخ، ليسيطر بذلك الديمقراطيين على كل من الرئاسية والكونجرس بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ، ولتعد بذلك نائب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين، هي كامالا هي رئيسة مجلس الشيوخ والتي سيكون لها حق الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد في المجلس.

ونود الإشارة، لكون أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب وقع مؤخراً على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريين آنذاك أرجي البت في مشروع القانون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء أفادت مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم بأن بكين قد منعت فريق المنظمة من دخول الأراضي الصينية لدراسة مصادر وباء فيروس كورونا، موضحاً أن عدد من باحثي المنظمة قد تم إبلاغهم بأن السلطات الصينية لم تصدر موافقة تسمح لهم بدخول الصين وذلك على الرغم من الترتيبات التي تمت مسبقاً مع السلطات الصينية، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط الشديد.

وفي نفس السياق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية أدانوم عن كون تلك المهمة بالغة الأهمية للمنظمة وأن المنظمة حريصة على تأديتها في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين قد صرح مسبقاً بأن بلاده ترحب بزيارة وفد المنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 85.93 مليون ولقي 1,876,100 شخص مصرعهم في 222 دولة.

ويذكر أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي الدكتور أنتوني فاوتشي أفاد في مطلع هذا الأسبوع بأن هناك سلالة جديدة من الفيروس التاجي سريعة وشديدة التفشي ظهرت في مدينة نيويورك، وذلك مع تأكيده على أن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الخالات اليومية المصابة بفيروس كورونا لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع.

كما تابعنا في مطلع الأسبوع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود إغلاق شامل في بلاده حتى موعد أدنه 22 من شباط/فبراير بهدف احتواء شدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء، ويأتي ذلك في أعقاب كشف بريطانيا الشهر الماضي عن ظهور سلاسة جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية، وتزامن ذلك مع عمليات الإغلاق في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع.

وفي نفس السياق، أعلنت ألمانيا أيضا مع مطلع الأسبوع تمديد قيود الإغلاق حتى نهاية هذا الشهر بالإضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة في بعض المدن والمقاطعات الألمانية خلال الشهر الجاري، وفي اليابان أفصحت الحكومة اليابانية مؤخراً عن نيتها لفرض حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال جائحة كورونا، ومن المرتقب أن يتم إعلان حالة الطوارئ لمكافحة تفشي الحالات المصابة بالفيروس التاجي في العاصمة طوكيو.