شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات خامس جلسات 2021 في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات هذا الأسبوع وهذا الشهر وخامس جلسات عام 2021 على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الجمعة.

هذا وقد انتعشت شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية عقب سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ وسط التوقعات بأن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن الديمقراطي والذي من المقرر توليه زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير، سيعزز الحوافز المالية في الولايات المتحدة ويعتمد المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تبعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا، وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0، ويترقب المستثمرين حالياً صدور القراءة الأولية للمؤشرات القائدة لليابان والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 96.6 مقابل 94.3 في تشرين الأول/أكتوبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.00% ليربح 18.24 نقطة ويصل إلى المستوى 1,844.54، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.74% ليربح هو الأخر 479.23 نقطة ويصل إلى المستوى 27,969.36.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.01% ليخسر 55.60 نقطة ويصل إلى المستوى 5,458.06، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 22.24 نقطة ويصل إلى المستوى 3,553.96.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.12% ليربح 307.96 نقطة ويصل إلى المستوى 27,856.48، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 3.00% ليربح هو الأخر 91.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,122.71.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.21% ليخسر 27.88 نقطة ويصل إلى المستوى 13,457.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليربح 31.55 نقطة ويصل إلى المستوى 6,743.50.