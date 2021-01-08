شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوقها، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لزيارة مستويات 0.8930 ثم 0.8975 كمحطات إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.8805 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد