شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولة لكسر مستوى 0.7740 يوم أمس لكنه عاد للاستقرار فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.7905 كمحطة تالية.

نشير إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق مستويات 0.7740 – 0.7715.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7715 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد